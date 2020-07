“3 ritratti”. Con tre opere del grande maestro Filippo Figari, giovedì 23 luglio, la Galleria Siotto di Cagliari (lo spazio espositivo della Fondazione “Giuseppe Siotto”, in via dei Genovesi 114) riapre al pubblico dopo la chiusura imposta dall’emergenza covid.

L’esposizione: “3 ritratti”

Curata dalla critica d’arte Alessandra Menesini, “3 ritratti“, questo è il titolo dell’esposizione, propone per la prima volta i ritratti della famiglia Siotto, realizzati dal Figari nel 1920 su commissione di Giuseppe Siotto, cui la fondazione è intitolata. Oltre a suo padre, magistrato e politico, rappresentato con toga e tocco, sono esposte quindi le figure della moglie Chiara Serra di Santa Maria e del figlio Luigi.

Scrive Alessandra Menesini nel testo di presentazione della mostra:

“Chiuso, causa virus, da parecchi mesi, lo spazio che ospita di norma autori contemporanei inaugura la nuova stagione con le belle opere di un pittore glorioso nato nel 1885. Artista storico, come storica è la sede che accoglie questa mostra incentrata su una sola poderosa firma. Rispecchiano un’epoca, i dipinti esposti ognuno in una stanza, solitari e imponenti (…). Il richiamo al passato, seppure meno remoto, è ribadito nell’ultima sala dalle foto originali della famiglia Siotto. Anche qui ritratti, ma color seppia, immagini sfocate o quasi cancellate dal tempo e per questo maggiormente evocative”.

Apertura al pubblico

L’esposizione resterà aperta sino a domenica 2 agosto, tutti i giorni dalle 19 alle 21.

In ottemperanza alle norme sul contenimento del covid-19, “3 ritratti” si potrà visitare solo su prenotazione (al numero 070/682384 o scrivendo a galleriasiotto@gmail.com), con turni di non più di 10 persone:

turno A (19-19:30);

turno B (19.30-20);

turno C (20-20:30);

turno D (20:30-21).

L’evento è realizzato con il contributo della DG BIC del MiBACT, Assessorato alla Cultura della RAS e Servizio Cultura del Comune di Cagliari.