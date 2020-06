Ultimi sondaggi, la classifica dei presidenti regionali: promossi e bocciati

Il sondaggio politico Demopolis per la trasmissione Otto e Mezzo andata in onda giovedì 11 giugno 2020, si è concentrato sulla fiducia e sul giudizio dei residenti delle Regioni sui propri governatori. I dati sono interessanti anche perché tra qualche mese si andrà a votare per le Elezioni Regionali in Campania, Veneto, Toscana, Marche, Liguria, Puglia e Valle d’Aosta.

La gestione dell’emergenza da COVID-19 ha fatto salire la fiducia degli italiani nei Presidenti delle Regioni che ha raggiunto il 51%, nove punti percentuali in più rispetto a dicembre 2019. I governatori che ricevono l’apprezzamento della maggioranza assolutada parte dei residenti della propria Regione in questi mesi difficili sono sette.

Al primo posto si trova il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia con il 75% dei consensi, seguito dal governatore della Campania Vincenzo De Luca al 62%. Sale sul podio anche Stefano Bonaccini confermato l’anno scorso governatore dell’Emilia Romagna con il 60%.

Al quarto posto c’è un pari merito tra Massimiliano Fedriga ed Enrico Rossi al 54%, rispettivamente governatori delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Toscana. Al sesto posto il presidente della Sicilia Nello Musumeci con il 53%, seguito da quello della Sardegna Christian Solinas con il 51%.

LEGGI ANCHE Sondaggi politici elettorali: Lega in calo, M5S in recupero

Non ottengono il gradimento della maggioranza dei propri cittadini ma restano in un range compreso tra il 40 e il 49%: Giovanni Toti governatore della Liguria, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il governatore della Puglia Michele Emiliano, il presidente della Calabria Jole Santelli, infine, il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio.

A chiudere la classifica dei Presidenti di Regione più apprezzati: Attilio Fontana (Lombardia), Alberto Cirio (Piemonte), Luca Ceriscioli (Marche). L’analisi dell’istituto Demopolis non ha sondato il gradimento dei governatori delle Regioni con una popolazione inferiore a 1 milione di abitanti.

Non è un caso che i Presidenti delle Regioni dove l’emergenza coronavirus è stata gestita meno bene, siano tra i bocciati dei propri cittadini. Fontana è ancora alle prese con le mille polemiche nella sua Lombardia per le note vicende delle RSA e per essere il governatore della Regione più colpita dal COVID-19 in tutti i sensi. Nel Piemonte si è registrata la discesa di contagi più lenta e ritardata dopo la Lombardia. Per quanto concerne le Marche, uno dei primi focolai d’Italia è scoppiato proprio lì, pur non essendo nella zona più colpita, ovvero il Nord della nostra Penisola.

LEGGI ANCHE Sondaggi politici: sale solo il M5S ma con la lista Conte un disastro come per il PD

Al contrario, è piaciuta a tutti gli italiani l’abilità con cui ha gestito l’emergenza sanitaria il governatore Luca Zaia, pur essendo il Veneto colpito sin da subito. Decisione e fermezza ha dimostrato in Campania il Presidente De Luca, molto ferreo nelle restrizioni ma anche pronto con bonus regionali a favore delle piccole imprese.

Il trend che riguarda il giudizio sui governatori da parte dei propri cittadini disegna ancora meglio la gestione del coronavirus. Da dicembre 2019 a Giugno 2020, De Luca è passato dal 37% al 62%, Zaia dal 60% al 75%, Musumeci dal 39% al 53%. al contrario, Fontana è crollato dal 54% al 38%.