Non sono passate nemmeno ventiquattro ore dalla trasferta a Verona che subito i rossoblù devono preparare il match contro la Spal. La partita è in programma questo martedì alle ore 19:30 presso la stadio “Mazza” di Ferrara.

Dunque la compagine di Walter Zenga può subito riscattarsi dopo la sconfitta di ieri sera e la voglia di ottenere la prima vittoria del 2020 è tanta.

Quindi nuovo allenamento stamane ad Asseminello, nonostante il rientro di ieri notte dalla trasferta, in cui il lavoro è stato differenziato in due gruppi: chi è sceso in campo ha fatto una seduta di scarico in palestra, mentre i giocatori restanti hanno svolto una serie di partitelle ad alta intensità.

Zenga, però, continua a non ricevere notizie positive dal campo e dall’infermeria: Gaston Pereiro è stato a riposo a seguito di un affaticamento muscolare. Daniele Ragatzu, invece, ha ripreso regolarmente il lavoro con il gruppo.

Continuano le terapie per Oliva, mentre Nainggolan ha svolto un lavoro personalizzato.

Il prossimo allenamento è fissato per domani pomeriggio.