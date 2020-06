Si terrà lunedì 22 giugno alle ore 11.00 online sulla piattaforma di Zoom, la videoconferenza stampa di presentazione del Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna – ESTATE 2020 organizzato dal CeDAC.

Saranno annunciate le nuove date degli spettacoli e dei concerti “sospesi” in ottemperanza al D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e seguenti: i grandi protagonisti ritornano in scena nell’Isola per la seconda tranche della Stagione 2019-2020.