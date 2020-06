Manca sempre meno al match contro il Verona, in programma sabato alle ore 21:45 presso lo stadio “Bentegodi”.

Ad Asseminello nuovo allenamento in vista della ripresa del campionato. Nella seduta odierna, dopo la fase di riscaldamento, la squadra ha eseguito una serie di esercizi sul possesso palla. A seguire il focus si è spostato sulla fase tattica e nello specifico sulla fase difensiva.

In chiusura una partitella in cui la squadra è stata divisa in due gruppi.

Dall’infermeria: tornano in gruppo Lykogiannis, Ionita e Ragatzu. Proseguono le terapie per Nainggolan e Oliva.