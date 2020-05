Sessanta artisti internazionali si uniscono per “diffondere un sorriso” e stare bene

Il risultato è il video musicale “Spread a Smile #StayWell”, un moderno “We are the world”, che ha già raggiunto oltre 5 milioni di visualizzazioni e generato followers in più di 100 nazioni. La Nuova Chiesa di Scientology della Sardegna è una delle voci che si unisce al coro di milioni di persone che vogliono trasmettere questo messaggio alle loro comunità. Sessanta artisti internazionali “Questo è ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento quando così tante persone sono ancora isolate”, ha detto Luigi Brambani della Chiesa di Scientology italiana. “Guardando il video non si può far altro che sorridere. Tutto quello che si deve fare è cliccare, guardare il video e diffondere un sorriso” Il video musicale, già diventato virale, include tra i 60 artisti internazionali le leggende della musica, e vincitori di Grammy Award, Chick Corea, Stanley Clarke, Mark Isham e David Campbell. Sessanta artisti internazionali Questa esclusiva e brillante collaborazione d’insieme mostra gli artisti che interpretano il brano dalle loro case in ogni parte del mondo: New York, Los Angeles, Bogotá, Milano, Melbourne, Città del Capo e altre città d’Europa e degli Stati Uniti. “Spread a Smile” dice agli spettatori che, anche se sei bloccato a casa, puoi risollevare il mondo diffondendo positività. Sessanta artisti internazionali

E’ un messaggio che viene condiviso tramite il video da Greg Camp degli Smash Mouth, dal personaggio radiofonico e televisivo Kerri Kasem, dall’icona australiana Kate Ceberano, dal cantautore cileno Alberto Plaza, dalla stella argentina Diego Verdaguer, dal chitarrista israeliano David Broza, dal virtuoso del basso cubano Carlitos Del Puerto, dalla star degli Idols South Africa Tebogo Louw e dal comico colombiano Andrés López.

Scritto e prodotto da Scientology Media Productions, il centro delle comunicazioni di massa della religione fondata da L. Ron Hubbard, “Spread a Smile” parla del potere di stare uniti anche in un momento in cui siamo costretti a stare separati. Il video fa anche conoscere il “Centro risorse per la prevenzione” che fornisce materiali per mantenersi sani qauli video, opuscoli e informazioni, il tutto scaricabile gratuitamente a questo link: scientology.it/staywell.