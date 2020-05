Consorzi di bonifica, la Lega: “Necessario sbloccare le assunzioni al più presto”

“Sblocco in tempi rapidi delle assunzioni nei consorzi di bonifica della Sardegna” a chiederlo, a seguito della deposizione di un’interrogazione a risposta scritta rivolta all’Assessore regionale dell’agricoltura Gabriella Murgia, è la Lega; che per voce del suo capogruppo Dario Giagoni spiega “I consorzi di bonifica svolgono un ruolo fondamentale nell’assicurare l’irrigazione dei territori rurali e il corretto sviluppo agricolo, essi sono garanti inoltre di un importante azione di tutela ambientale paesaggistica, per questo garantire una piena funzionalità del consorzio appare essere azione urgente da portare avanti.” Afferma il leghista

“Nonostante l’art. 34 della L.R. n.6/2008, nello specifico al comma 11, disponga che i consorzi di bonifica, nell’ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, prevedono assunzioni nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi all’anno, del personale che ha prestato attività con contratto a tempo determinato per almeno 390 giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definito e in essere alla data di approvazione della legge di stabilità 2019; nonostante altresì l’art. 144 del CCNL dei consorzi di bonifica preveda l’assunzione a tempo indeterminato degli avventizi che nell’ultimo triennio abbiano svolto almeno 200 giornate lavorative annue, i presidenti dei consorzi di bonifica lamentano la carenza di personale dovuta ai pensionamenti. Segno evidente che qualcosa nel meccanismo si è inceppato, insomma.

Alla luce di questo chiediamo quindi di conoscere le misure che si intendono mettere in campo al fine di superare il blocco assunzionale nei consorzi di bonifica.”