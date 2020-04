“The mother code”, il nuovo album di Silversnake Michelle

La poliedrica artista Silversnake Michelle esce con il quarto album “The Mother Code”.

Tre album dove non mancano le collaborazioni illustri già dati alle stampe, una carriera nata sui palchi teatrali ed un percorso musicale iniziato come soprano, passato per l’etnomusicologia ed approdato ai brani di cui da sempre è sia autrice che interprete. Ed ora la poliedrica Silversnake Michelle giunge alla pubblicazione del suo quarto lavoro “The Mother Code”, uscito il 21 Aprile 2020 per l’etichetta discografica Areasonica Records.

Nove tracce per un album che solo apparentemente ha uno stile più scanzonato dei precedenti ed una matrice rock dalle molteplici influenze e sperimentazioni che vanno dal blues al rap, su cui l’artista si diverte a giocare con le metafore ed i simbolismi nei testi sempre molto criptici, che ancora una volta non mancano di toccare tematiche spinose e personali.

L’uscita di “The Mother Code” è accompagnata dal lancio in radio del primo singolo “Plastic”, con cui Silversnake ci offre una risoluta critica al mondo dei Talent Show, attraverso il suo NO secco e determinato ad una insistente proposta di parteciparvi.

Di seguito il link alla Cartolina Digitale di Silversnake Michelle, dove sono a vostra disposizione per il download l’intero album in formato MP3 – 320 Kbps, il singolo in promozione e le foto ufficiali per le vostre pubblicazioni.

