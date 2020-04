Attualita'

“Siamo rimasti noi”: i “Suonatori in Casa” per la Fondazione Marco Simoncelli

In radio e in digitale "Siamo rimasti noi" dei "Suonatori in casa", canzone realizzata da 13 musicisti, ognuno dalla propria casa, come simbolo della creatività artistica che, se anche isolata, non può e non vuole fermarsi!