Santarossa (Italia dei Valori): intervento sulla spesa pubblica

Si stanno facendo sforzi in Europa e in Italia scrive Luca Santarossa membro esecutivo Nazionale e referente in Friuli e Veneto, per creare fondi e credito per le imprese, che traduco sono debiti!!! In questi giorni continua l’esponente dell’IdV, non ho sentito nessun ragionamento sul peso della spesa pubblica e sulla sua riduzione, sembra che mettere le mani a questi portafogli sia vietato per legge.

Il rischio alla ripresa è la povertà, perché perdere il posto di lavoro, chiudere attività, indebitarsi vuol dire diventare più poveri, ma questo è un concetto solo privato e non pubblico. Sembra come questa crisi economica debba essere sostenuta solo dai privati, d’altronde lo stato è da essi mantenuto e i privilegi non sono dalla parte di chi li mantiene ma dai mantenuti.

I privati vanno in cassa integrazione, la normativa vigente articolo 3 del dlgs 148 del 2015 il cosiddetto Jobs Act dice:Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore. Ora la cosa non mi risulta cosi, leggendo alcuni articoli si dice che poi in realtà le cose stanno diversamente cioè che nella migliore delle ipotesi percepiranno intorno ai 1.000 essendo meno della percentuale. Sarebbe opportuno un chiarimento.

Gli statali? Nulla gli stipendi non sono stati toccati, perché non attiviamo la cassa integrazione anche per loro? perlomeno si risparmierebbe sullo stipendio complessivo, inoltre sembra che questa crisi debba essere interamente posta sulle spalle dei privati, ma che senso ha? caro Conte e Governo avete voglia di una rivoluzione popolare? Ma che senso ha?

Le tasse invece di spostarle le dovresti eliminare per i mesi di febbraio, Marzo, Aprile, Maggio.

I privati sono forse cittadini di serie B? eppure sono loro che mantengono il cittadino di serie A, questo concetto è difficile da capire?

Neanche a livello governativo, parlamentare, ministeriale hanno dato il buon esempio, hanno forse ridotto di un centesimo Il loro stipendio? Hanno forse donato i loro stipendi in favore della crisi, eppure le sedute parlamentari sono praticamente ad aula vuota.

Ma che senso ha tutto questo? Servono soluzioni per moderare il peso della spesa pubblica, equiparare finalmente il dipendente pubblico al privato, visto che il pubblico gode di più privilegi? Sapete tredicesima e quattordicesima sono una conquista degli anni, ma se uno non ce la fa la quattordicesima non la si da! Per non parlare chi addirittura gode della quindicesima?

I soldi non ci sono per tutti? conclude Santarossa, è opportuno lavorare ad una equità di trattamento.

A Conte e a tutto il Governo chiedo, che senso ha e sopratutto che senso della Stato è?