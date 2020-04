Selargius. Riapertura termini buoni spesa per acquisto di generi alimentari

Le famiglie interessate possono presentare apposita richiesta utilizzando la modulistica come sotto meglio specificato.

Nell’assegnazione del contributo verrà data priorità ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:

tutti i componenti del nucleo familiare devono essere:

privi momentaneamente, a causa dell’emergenza, di reddito da lavoro o disoccupati o inoccupati;

non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) o assegnatari con misura sospesa;

non percettori di qualsivoglia entrate patrimoniali private (provenienti da locazione di immobili, da investimenti mobiliari patrimoniali, ecc.);

non intestatari di conti correnti (bancario, postale, carte prepagate, ecc.) aventi un saldo superiore ad € 500,00 e che non abbiano effettuato nei 10 giorni antecedenti la richiesta del buono spesa prelievi di importi superiori ad € 500,00.

Per ciascun nucleo familiare interessato la distribuzione del buono spesa sarà commisurata al numero dei componenti, nel seguente modo:

€ 100,00 al richiedente ed € 25,00 per ogni componente successivo.

L’erogazione complessiva dei buoni non potrà essere superiore ad € 250,00 per ciascun nucleo familiare richiedente.

Qualora, a seguito dell’assegnazione ai nuclei familiari aventi priorità, dovessero residuare risorse, a queste potranno accedere i nuclei familiari non in possesso dei quattro requisiti sopra indicati, dando la precedenza a quelli che ne possiedono almeno tre e via dicendo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I buoni verranno distribuiti fino al completo esaurimento delle risorse disponibili.

La modulistica è scaricabile da questo link e dovrà essere inviata, debitamente compilata, a uno dei seguenti indirizzi:

Chi non avesse la possibilità di scaricare la documentazione necessaria può chiamare i seguenti numeri: 070/8592331 – 070/8592241 – 070/8592335 – 070/8592339 – 070/8592338 – 070/8592267 Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30

Si confida nel buon senso di tutti i cittadini dall’astenersi alla partecipazione a questo intervento se già si dispone di risorse economiche adeguate al proprio sostentamento familiare. Soprattutto in questo momento, si deve dimostrare un forte senso di solidarietà. Grazie

SI PRECISA CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFETTUERA’ CONTROLLI A CAMPIONE SULLA VERIDICITA’ DEI REQUISITI DICHIARATI SUL MODULO DI DOMANDA

Scarica l’avviso: Scarica

SCarica il modulo di domanda: Scarica