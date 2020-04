politica

Quartu Sant’Elena. Convocazione Consiglio Comunale per giovedì 23 aprile 2020

Come concordato nella conferenza Capigruppo tenutasi in data 15/04/2020, il Consiglio Comunale è convocato per giovedì 23.04.2020 alle ore 18,00 in videoconferenza in modalità mista in prima convocazione, e per il giorno venerdì 24.04.2020 alle ore 18,00 in seconda convocazione.