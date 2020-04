Porto Cervo: Smeralda Holding offre nuovi corsi d’inglese online gratuiti dedicati alle comunità locali

Smeralda Holding, società del gruppo Qatar Holding, proprietaria delle strutture alberghiere e dei principali servizi della Costa Smeralda, ha deciso di rinnovare l’offerta dei corsi gratuiti online dedicati alle comunità di Arzachena e Olbia con una edizione speciale dei corsi di inglese e un pacchetto di lezioni per la preparazione atletica propedeutica al tennis e al padel su piattaforme online accessibili da computer o da cellulare.

L’attivazione dei corsi in modalità e-learning non è una novità, ma è già stata sperimentata nell’ambito della “Smeralda Language Academy” per permettere ai partecipanti della precedente edizione di corsi gratuiti d’ inglese per adulti e bambini il completamento del percorso formativo cominciato lo scorso inverno in aula.

In considerazione del successo di questa modalità didattica, che ha visto tanti studenti interagire nelle aule virtuali con i propri insegnanti, Smeralda Holding ha deciso di attivare un nuovo ulteriore corso online di inglese di 10 ore complessive. Naturalmente anche questa volta si rinnova la collaborazione con The English School, centro esami autorizzato del Trinity College of London, e i suoi docenti madrelingua qualificati in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento.

Inoltre, in attesa della riapertura del Cervo Tennis Club di Porto Cervo, i maestri di Tennis e Padel hanno confezionato un pacchetto di lezioni online in cui illustrano gli esercizi più indicati per prepararsi adeguatamente al ritorno sui campi da tennis e padel. I corsi saranno sia per adulti che per bambini e si terranno 2 volte a settimana.

In un momento così difficile e complesso come quello che stiamo vivendo, Smeralda Holding intende rimanere vicina alle comunità in cui opera e fornire il proprio contributo, ove possibile, con queste e altre iniziative solidali già realizzate o in via di pianificazione.

La partecipazione ai corsi di inglese e alle lezioni di preparazione atletica per il tennis e il padel è completamente gratuita e i posti saranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione .

Per informazioni e adesioni:

Corsi online di lingua inglese – Smeralda Language Academy

Telefono: 391 4719587 (orario ufficio)

Mail: smeraldalanguageacademy@gmail.com

(se il numero di telefono risulta occupato, si consiglia di mandare un’email o un messaggio sms o whatsapp)