Ponte Genova, Deiana(M5S): “Esempio di Italia che sa rialzarsi”

“Oggi viene completato l’ultimo metro dei 1.067 ricostruiti per il nuovo Ponte di Genova. Un nuovo tracciato che rappresenterà la rinascita di una città e di un’intera regione messa in ginocchio il 14 agosto del 2018 da quel crollo che ha provocato la morte di 43 persone”, afferma la parlamentare Paola Deiana, unitamente ai colleghi deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente, Lavori pubblici e Territorio.

“Il MoVimento 5 Stelle, con determinazione e caparbietà, già con l’allora ministro Danilo Toninelli, non si è mai fermato per portare sollievo ai genovesi e ai liguri, per stanziare i fondi necessari alla ripartenza e per chiedere giustizia e chiarezza sulle responsabilità della tragedia. Il nostro impegno per Genova e per la sicurezza di chi viaggia prosegue senza sosta e su più fronti”, proseguono.

“È confortante verificare che i lavori siano andati avanti nonostante l’emergenza Covid-19. Ci vorrà ancora del tempo per tornare alla completa normalità, ma questa giornata ci insegna come Genova, così come tutta l’Italia, si possa rialzare dopo l’emergenza: quanto sia possibile far ripartire il nostro Paese insieme con meno burocrazia, cantieri veloci e azioni concrete, mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini e la manutenzione, fattori che non possono in alcun modo essere subordinati agli interessi dei concessionari”, concludono i parlamentari.