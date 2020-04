Più ore disponibili per il filo diretto di assistenza psicologica gratuita per il Covid 19

Aumentano da 4 a 6 le ore quotidiane disponibili per il filo diretto di assistenza psicologica gratuita per il coronavirus COVID-19: da martedì 14 aprile il servizio è attivo tutti i giorni dalle 14:00 alle 20:00 ai numeri 800197500 e 3791663230. Quasi tutte donne le psicologhe volontarie che assicurano questo prezioso e indispensabile servizio, 25 su 26, una conferma ulteriore del ruolo fondamentale che le donne stanno svolgendo, a diversi livelli, e in particolare in ambito sanitario e socio-assistenziale.

“Abbiamo deciso di aumentare ulteriormente le ore di consulenza psicologica per il Covid 19, per il protrarsi dell’emergenza e delle norme restrittive, e lo abbiamo potuto fare grazie alla generosa disponibilità di tantissime psicologhe, che si alternano, con grande sacrificio personale, tutti i giorni, assicurando l’assistenza psicologica a un numero crescente di persone, e a cui va la nostra più profonda riconoscenza”, ha detto Angela Quaquero, presidente dell’Ordine Psicologi della Sardegna.

Il filo diretto psicologico, cominciato il 2 marzo scorso, è organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna in collaborazione con le associazioni Psicologi per i Popoli, Croce Rossa Italiana, SIPEM e EMDR ITALIA, sotto il coordinamento della Protezione Civile Sardegna.

C’è stato, come era prevedibile, un moltiplicarsi di richieste di aiuto, in particolare nelle festività di Pasqua e Pasquetta: “Molte le telefonate di persone sole – ha aggiunto Angela Quaquero- non solo anziani, ma anche molti giovani, studenti e/o lavoratori che non sono potuti rientrare nei paesi di provenienza, presso le loro famiglie, e sono rimasti isolati anche dai luoghi di ritrovo e dai riferimenti sociali consueti. Una condizione di solitudine sentita più intensamente in questi giorni, rispetto al periodo precedente, che si accompagna a sensazione di sconforto e paura, su cui è necessario intervenire per aiutare le persone a superarla facendo affidamento sulle proprie proprie “risorse”.