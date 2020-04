Oristano. Il 7 maggio assemblea in videoconferenza con gli operatori turistici di Torre Grande

“Nel momento si sta cercando di uscire dall’emergenza sanitaria è doveroso avviare un confronto con gli operatori turistici di Torre Grande per capire che tipo di programmazione immaginare per la nostra località marina – spiega l’Assessore Sanna -.

Siamo tutti consapevoli della crisi aperta dalla diffusione del Coronavirus, del conseguente blocco di tutte le attività e delle enormi incognite che pesano sulla prossima stagione estiva. Oggi siamo tutti impegnati nel combattere la diffusione del virus, ma anche nel trovare soluzioni utili al rilancio dell’economia.

Da qui la necessità di un momento di confronto con le realtà produttive della città: iniziamo con quelle di Torre Grande impegnate più direttamente nel settore del turismo nella nostra località marina, ma seguirà quello con altre categorie produttive della città”.

L’incontro, così come si sta già facendo con le società sportive, servirà per definire idee e programmi, conoscere singole situazioni e condividere opinioni e suggerimenti a carattere generale.

I soggetti che vorranno partecipare entro il 5 maggio dovranno registrarsi al link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdeusqzwvHtdV4cTIb_rboeFZ_g4AFQve

All’assemblea possono partecipare attraverso la piattaforma di videoconferenza ZOOM (da scaricare al link https://zoom.us/ oppure dalle APP disponibili su Apple Store e su Google play store) gli operatori commerciali e turistici attivi a Torre Grande.

Per informazioni e assistenza o per verificare i dettagli tecnici (postazioni, presenza di microfono, webcam o, in alternativa, l’utilizzo dello smartphone, comunicare con il Servizio sport, turismo, politiche giovanili mceleste.pinna@comune.oristano.it o con il Servizio Sviluppo e programmazione strategica del Comune Tel/Whatsapp: 340 9115721, o via mail: europaincomune@comune.oristano.it.