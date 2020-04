Online il numero 2 di VinNatur Magazine

L’Associazione viticoltori naturali ha pubblicato il n. 2 di VinNatur Magazine, a disposizione di soci, stampa e lettori appassionati di vino naturale in formato online e gratuito nelle due versioni italiana e inglese.

In questa edizione, introdotta dall’editoriale di Alessandro Maule dal titolo La nostra strada è tutta in salita, è presentato il logo garanzia di qualità a disposizione dei vignaioli soci da oltre due anni, pensato per identificarsi in modo più semplice e chiaro sul mercato.

La società di consulenza Vitenova Vine Wellness presenta uno studio sull’espressione genica differenziale in un vigneto, mentre la penna elegante e poetica di Jean-Marc Gatteron, editore della rivista francese Le Rouge & le Blanc, si può apprezzare sia in lingua originale che in traduzione.

Il calendario delle ricerche scientifiche riassume i diversi contributi e le principali collaborazioni promosse dall’Associazione dall’anno di fondazione a oggi. Infine la consueta intervista, in questo numero rivolta al botanico Cristiano Francescato, che spiega come le piante spontanee possano essere indicatori di qualità del vigneto.

Il n.2 di VinNatur Magazine è disponibile sul sito http://www.vinnatur.org