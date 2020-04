Il Consiglio della Municipalità di Pirri si riunisce il 30 aprile

Contro la diffusione del Covid-19, riunione in videoconferenza. La presidente Manca e consiglieri: “Solidarietà verso tutte le persone e le famiglie messe a dura prova dallo stato di emergenza”.

Municipalità di Pirri

“Consapevoli delle difficoltà che tanti cittadini e tante attività produttive del territorio si trovano ad affrontare – puntualizza la presidente Maria Laura Manca – intendiamo ribadire che la Municipalità intende continuare ad essere un punto di riferimento per i cittadini e porsi nei confronti del Comune di Cagliari come interlocutore per le azioni orientate alla “Fase due” ”.

Data la prossimità con la giornata dell’1 maggio, Festa dei Lavoratori, la presidente e tutti i consiglieri esprimono “solidarietà verso tutte le persone e le famiglie messe a dura prova dallo stato di emergenza con la speranza che possano ripartire il prima possibile”.