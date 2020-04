Messina, IdV: “COVID-19 e crisi economica si affrontano con serietà e competenza”

Speravo che la nostra generazione mai vedesse la guerra, invece ne stiamo vivendo due: una contro un virus, l’altra contro una crisi economica. Saremo tutti quanti in grandissime difficoltà. Per questo, noi dell’Italia dei Valori, proponiamo alcune misure concrete da adottare immediatamente per far fronte a questa tragedia.

Istituire un Fondo di garanzia dello Stato, a tutela di finanziamenti fino a 100.000 euro, da erogare in favore delle piccole e medie imprese, degli artigiani, dei commercianti, dei professionisti e delle partite iva, che devono, a tutti i costi, riaprire i battenti per garantire il lavoro a se stessi e ai propri dipendenti. Con l’adozione di questa garanzia, bisogna obbligare le Banche a fare credito, derogando dai rigidi parametri adottati abitualmente, permettendo così a tutti l’accesso ai finanziamenti.

Infatti non serve a niente spostare le scadenze di qualche mese, perché nessuno sarà in grado di pagare. Tanto più che l’imposta sui redditi è quella relativa all’anno scorso, quando non c’era alcun problema, mentre oggi la situazione è totalmente cambiata. Bisogna dirlo chiaramente e senza equivoci: “No, per quest’anno, alle tasse sui redditi”! Lasciamo queste risorse ai cittadini per fare ripartire l’economia.