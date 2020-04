sostegno famiglie

Carbonia. Lunedì 4 Maggio al via la liquidazione importi del contributo regionale di 800 euro

Liquidazione importi. Un ultimo aggiornamento sulle domande per la partecipazione all’avviso pubblico per l’erogazione delle "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2”.