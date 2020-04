Le messe pasquali nell’Aou di Sassari

Saranno trasmesse sui canali social della Cappellania ospedaliera dell’Aou di Sassari le messe previste nel calendario della Settimana Santa. Gli utenti e i fedeli potranno seguire le funzioni religiose sulla pagine Facebook https://www.facebook.com/CappellaniaOspedalieraAOUSassari/ della Cappellania ospedaliera e su YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCk6AkJrN07RqyFZLqF2hjOg).



E così, il 9 aprile i fedeli potranno collegarsi per seguire le celebrazioni del Giovedì Santo, prima alle ore 17 per la messa della Cena del Signore quindi alle 21 per l’Ora Santa. Le funzioni saranno officiate nella cappella San Pietro.

Il 10 aprile, Venerdì Santo, alle ore 17 nella cappella al settimo piano del Santissima Annunziata, i fedeli potranno seguire la Passione del Signore.

L’11 aprile, Sabato Santo, alle ore 21, dalla cappella dell’ospedale civile si potrà seguire la Veglia Pasquale.

La mattina del 12 aprile, Domenica di Pasqua, alle ore 10,30 sarà trasmessa su Facebook la diretta della messa che verrà celebrata nella cappella Sacra Famiglia, al Materno Infantile.