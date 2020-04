La Pasqua ci porterà la verità sul Covid

Un’assenza apparentemente sconvolgente per un monoteismo che si basa sull’alleanza fiduciaria tra Dio e l’uomo . In realtà, il termine “speranza” (hotikvà) viene identificato con la radice del verbo “credere”, ossia il credente è per sua stessa natura portatore di speranza. La Pasqua è l’uscita dal buio del sepolcro per offrire la propria vita alla luce della Redenzione. Ciò simboleggia l’ineluttabilità dell’avvento di Cristo nella storia: senza Gesù nulla di ciò che è accaduto, che accade e che accadrà ha un significato compiuto.

Mai come in questo tragico tsunami epidemiologico, la speranza è contraddetta da comportamenti ingiustificabili e vergognosi di organismi sovranazionali, di governanti e di politici in genere, che non riescono correttamente inquadrare l’urgenza della pandemia nella necessità di fare giustizia della strage silenziosa perpetrata contro il popolo innocente. Ad un sofferente cui manca l’aria è immorale e diabolico offrire una bombola d’ossigeno avvelenato.

Un vescovo del Mezzogiorno mi ha raccontato di come la mafia non aspetti altro che sostituirsi allo Stato nella finta pietà del soccorso alle famiglie ridotte allo stremo dall’ondata di povertà causata dal coronavirus. L’Europa e l’Italia sono tenute a dare risposte concrete, non rinviabili e realistiche a chi incolpevolmente si trova oggi a dover sopravvivere sotto le macerie per non soccombere e non arrendersi ad un bombardamento vile e inarrestabile del quale non conosciamo ancora né l’origine né la fine. Troppo facile dire che le pestilenze sono sempre avvenute nel corso dei secoli.

Oggi celebriamo la Pasqua 2020 e non ci troviamo durante la prima guerra mondiale come per la pandemia di spagnola, quindi, dobbiamo parlarci chiaro. Con il costo annuo degli armamenti militari si potrebbe riempire di respiratori tutti gli ospedali (quelli che non sono stati già chiusi per i tagli alla sanità compiuti negli ultimi 15 anni da tutti i governi) e sarebbe possibile, anzi doveroso, non trovarsi nella barbara condizione di stabilire a tavolino quali persone malate meritino di essere salvate e quali no.

Venerdì Santo nell’adorazione sono riecheggiate alla Cattedra di San Pietro parole di millenaria sapienza: le case diventano sepolcri se non risorgeremo come il Cristo. Non basta, infatti, tornare alla vita come Lazzaro: non dobbiamo ributtarci nella nostra precedente esistenza, bensì siamo tenuti a utilizzare questa crisi epocale come occasione per una colossale e profonda conversione individuale e collettiva. Altrimenti, se non faremo tesoro della lezione che ci sta impartendo l’ecatombe in atto, la prossima emergenza sarà anche peggiore. Invece, purtroppo, l’esempio che ci arriva dalla classe dirigente è sconfortante da qualunque angolazione si osservi la vita pubblica italiana. Politici con responsabilità di governo e rappresentanti del popolo con altrettanto importanti incombenze di opposizione, continuano indifferentemente a rimbalzarsi colpe e a combattere un’indegna guerra di potere sul corpo martoriato della nazione.