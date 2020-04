Jacopo Cullin ringrazia il suo pubblico il 30 aprile con una diretta facebook

Dopo aver annunciato il rinvio di tutti gli appuntamenti primaverili del suo nuovo spettacolo “È inutile a dire!”, disseminati tra Sassari (24 aprile al Teatro Verdi), Nuoro (il giorno dopo al Teatro Eliseo) e Cagliari (il 30 aprile, 1° e 2 maggio all’Auditorium del Conservatorio), l’attore e regista cagliaritano Jacopo Cullin sceglie la diretta Facebook per ringraziare e omaggiare il suo pubblico.

La diretta facebook di Jacopo Cullin

Giovedì 30 aprile, alle 18, l’artista isolano si esibirà sulla sua pagina vestendo i panni di Angioletto Biddi’e Proccu, uno dei suoi personaggi di maggior successo. Cullin sarà affiancato “virtualmente” dal collega e amico Gabriele Cossu, attore e collaudata spalla che, proprio insieme a lui, avrebbe dovuto calcare i palcoscenici isolani in questi giorni di primavera.

È il mio modo di ringraziare il mio pubblico, promettendogli che torneremo presto a teatro – sottolinea Jacopo Cullin. – Tra tutte le emozioni – continua – la felicità è quella che preferisco provare a regalare ed è per questo motivo che, insieme a Gabriele Cossu, ho deciso di fare una diretta Facebook nella quale interpreterò Angioletto Biddi’e Proccu. Sarà qualcosa di unico, perché improvviseremo un po’ e ci godremo insieme quegli istanti. Ho scelto il 30 aprile perché sarebbe stata la prima delle tre date a Cagliari: un modo per ricordare al pubblico che gli spettacoli non sono annullati, ma solo rinviati, e per goderci insieme qualche minuto di spensieratezza in questo periodo di quarantena.

I biglietti acquistati per le date di “È inutile a dire!” rimangono validi per i prossimi appuntamenti definire, e per ulteriori informazioni è possibile consultare:

il sito ufficiale dell’artista ( www.jacopocullin.com

o i canali del Circuito Boxoffice Sardegna

L’artista: Jacopo Cullin

Jacopo Cullin è un attore e regista cinematografico italiano. Nel 1998 frequenta degli stage di recitazione in Sardegna. Nel 2004 diventa famoso al pubblico isolano grazie alle sue apparizioni nel programma comico dal titolo “Come il calcio sui maccheroni”, trasmesso in prima serata da Videolina, prima emittente televisiva sarda.

Tra il 2005 e il 2006 si esibisce nei più importanti teatri/anfiteatri della Sardegna con lo spettacolo dal titolo “6 in me!”, chiudendo il tour all’Anfiteatro Romano di Cagliari. Nel 2006 si trasferisce a Roma e frequenta importanti seminari di recitazione, entrando a far parte dell’Actor’s Center Rome.

Nel 2007 torna all’Anfiteatro Romano di Cagliari con lo spettacolo dal titolo “Non ricordo nulla!” e, nello stesso anno a Roma, è protagonista della commedia “Qualcosa di rosso” scritta e diretta da Benedetta Buccellato.

Nel 2008 partecipa al film TV “Le ali” in onda suRai 1 ed è coprotagonista della prima sitcom per i telefoni cellulari e internet “Room4U Ospite Perfetto”. Nel 2009 partecipa al film TV “Al di là del lago”, diretto da Stefano Reali. Nello stesso anno gira a Porto Rico “Good Friends”, il suo primo cortometraggio da regista.

Nel 2010 è coprotagonista della serie TV “Al di là del lago”, diretta da Raffaele Mertes, e organizza e dirige lo spettacolo di beneficenza “Centu Concas Una Berrita” (il cui ricavato è devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Sardegna). Nel 2011 è coprotagonista della mini serie “Angeli e diamanti”, diretta da Raffaele Mertes.

Nel 2012 scrive, dirige e interpreta il cortometraggio “Buio”. Nel 2013 è protagonista del film “L’arbitro”, selezionato nella sezione Giornate degli autori della Mostra del cinema di Venezia. Nello stesso anno dirige il cortometraggio “Special Olympics” e “Gigi Riva”, per l’apertura dei giochi estivi Special Olympics.

Nel 2014 gira il suo terzo cortometraggio dal titolo “Grazie a te!”. È tra i protagonisti del film “Crushed Lives – Il sesso dopo i figli”, diretto da Alessandro Colizzi, e partecipa al film “La buca”, di Daniele Ciprì. Nel 2015 il regista Gianfranco Cabiddu lo chiama per il suo film “La stoffa dei sogni2, presentato alle preaperture del Festival internazionale del film di Roma.

Sempre nel 2015 dirige il cortometraggio “Non aver paura”, per la sensibilizzazione alla donazione del sangue. Nel 2019 è protagonista al cinema con “L’uomo che comprò la Luna” di Paolo Zucca, campione d’incassi al botteghino a livello nazionale in termini di mediacopia al boxoffice.

Dall’aprile dello stesso anno, inoltre, ritorna a teatro con il suo nuovo spettacolo “È inutile a dire!”. Nel 2019 riceve numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali il Premio Navicella Sardegna e il Premio Letterario Francesco Alziator.