Governo Draghi? Agli italiani non dispiacerebbe

Un sondaggio dell’istituto Piepoli farebbe emergere come gli italiani sarebbero in maggioranza favorevoli a un possibile governo presieduto da Mario Draghi, come è stato ipotizzato per dare vita a un esecutivo di unità nazionale con il compito di affrontare la crisi economica.

La maggioranza degli italiani sarebbe favorevole a un governo guidato da Mario Draghi. Questo è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto Piepoli tra il 9 e il 10 aprile per conto della trasmissione Povera Patria. Stando all’indagine, il 48% degli intervistati sarebbe molto o abbastanza favorevole a un governo di unità nazionale con a capo l’ex numero uno della BCE, a fronte di un 35% poco o per nulla favorevole e di un 17% che ha preferito non rispondere. Un sondaggio questo che arriva proprio nel mezzo della prima crepa che si è venuta a creare all’interno della maggioranza giallorossa da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, con Italia Viva e il PD da una parte favorevoli a un MES senza condizionalità e il Movimento 5 Stelle invece fermamente contrario a un suo utilizzo in ogni caso. Come la crisi sanitaria è scoppiata anche in Italia, ha causato come a effetto domino anche quella economica che potrebbe avere dimensioni catastrofiche visto che il FMI ha parlato di una recessione senza precedenti con il nostro Paese che sarebbe uno dei più colpiti. di Alessandro Cipolla Fonte: www.money.it