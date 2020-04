Polizia Municipale di Diano Marina: controllo eccezionale per contenere il contagio da Covid-19

Eccezionale lavoro di controllo della Polizia Municipale di Diano Marina per contenere il rischio di contagio da Covid-19. Gli agenti della Municipale, guidati dal Comandante Franco Mistretta, stanno effettuando controlli dal 5 marzo ed operano in stretto collegamento con la stazione dei Carabinieri di Diano Marina. I numerosi servizi di presidio del territorio si sono svolti sotto la Direzione del Questore di Imperia.

Il litorale viene presidiato dai volontari dell’Accademia Kronos, che collaborano con il Comune di Diano Marina. Ai nostri microfoni, il Comandante Mistretta ha dichiarato: “dall’inizio della pandemia, che per Diano Marina è iniziata il 5 marzo, siamo presenti su tutto il territorio, principalmente per fronteggiare l’emergenza in tutte le sue sfaccettature.

Io sono sempre presente al fianco delle nostre pattuglie durante i controlli e i presidi anche fuori Comune e nelle principali arterie di comunicazione. Stiamo reggendo bene l’impatto e il nostro impegno è premiato dai risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Non abbassare mai la guardia è importante soprattutto ora che sta per iniziare la fase 2, un momento molto delicato da cui dipende il futuro dell’economia cittadina”.