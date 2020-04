Attualità

E guardo il mondo da un oblò: vite in quarantena

In questo strano periodo le nostre vite sono cambiate. Sono cambiate in tanti modi. Il più macroscopico è certo la clausura obbligatoria, che porta con sé la limitazione dei rapporti interpersonali e spesso un certo disagio per essere costretti in spazi ridotti e, come si sa, “una casa angusta è stretta anche per i pensieri”.