Deidda (FDI): sostegno agli studenti fuori sede

“Sottoscrivo l’interrogazione della collega Maria Cristina Caretta a sostegno degli studenti fuori sede che si vedranno costretti a pagare l’affitto di locazione nonostante il loro diritto alla studio nelle sedi universitarie sia stato interrotto e le loro famiglie abbiamo cessato le loro attività lavorative causa covid-19.

Nel decreto Cura Italia, infatti, non è prevista nessun misura straordinaria per la suddetta categoria di studenti. Chiediamo dunque al Governo di garantire, in tempi ristretti, la riduzione se non addirittura la sospensione del canone di affitto così come le relative utenze”, lo dichiara Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia.