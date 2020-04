‘Enjoy Life’, per un futuro sostenibile del pianeta

Il futuro del nostro pianeta dipende da tutti noi e dalle scelte che ogni giorno facciamo, perché ogni nostra azione ha un impatto enorme sull’ambiente che ci circonda.

Il Gruppo Capri ha intrapreso già da tempo un percorso verso l’implementazione della struttura e dei processi produttivi, per essere e offrire un prodotto e un modello di business, sempre più vicino agli livelli più alti di sostenibilità.

Dall’utilizzo di materiali riciclati, passando per un design più attento e sostenibile, fino ad arrivare al controllo della filiera produttiva, con codici di comportamento e obiettivi, l’azienda si è fortemente impegnata in un percorso di ottimizzazione dei vari settori, al fine di essere sempre più sostenibile e lavorare nel maggiore rispetto dell’ambiente possibile.

Il nostro impegno OGGI –2020

MORE QUALITY LESS IMPACT – Stiamo migliorando la qualità dei nostri prodotti selezionando materie prime sostenibili e aumentando i controlli così da allungare il ciclo di vita dei capi.

SUSTAINABILITY BEGINS WITH THE DESIGN – Partendo dal design dei capi, stiamo formando designer e merchandiser, per ridurre l’impatto ambientale, grazie a modelli di tecniche circolari per semplificare il riciclo dei capi in futuro.

SAFER IS BETTER: tutti i prodotti sono sottoposti a numerosi per la sicurezza e la qualità al consumatore finale.

OH! BEAUTIFUL, GREEN COTTON! – l’azienda è membro del BCI dal 2019, entro la fine del 2020 il 25% del cotone utilizzato nella realizzazione dei capi, sarà cotone sostenibile.

100% RECYCLED RETAIL PACKAGING – abbiamo eliminato il 100% del retail packaging in plastica: le shopper sono certificate FSC e sono prodotte, così come i box dello shop online, da carta e cartone riciclati.

THINK LOCAL, THINK GREENER – abbiamo ridotto le emissioni di trasporto e ottimizzato la qualità dei capi spostando parte della produzione in Europa e paesi limitrofi.

SUSTAINABLE STORES, SUSTAINABLE SHOPPING – i nostri store utilizzano illuminazione al LED che riduce il consumo di energia elettrica, con un minore impatto sull’ambiente. Entro la fine del 2020, l’energia elettrica utilizzata sarà esclusivamente da fonti sostenibili.

EVERY DAY IS A GREEN DAY –abbiamo implementato l’utilizzo di materiali di consumo usa e getta in carta riciclata e promuoviamo la raccolta differenziata con punti di riciclo all’interno degli uffici.

Il nostro impegno DOMANI: obiettivi per il 2024

RECYCLED WILL BE A MUST – utilizzeremo poliestere e fibre sintetiche riciclate.

OUR COTTON WILL BE EVEN BETTER – il 100% del cotone utilizzato sarà BCI e proveniente da fonti sostenibili.

LESS PLASTIC WILL MAKE US FANTASTIC! – ridurremo del 50% gli imballaggi in plastica e utilizzeremo plastica riciclata.