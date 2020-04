COVID-19 e cassa integrazione: le domande dei sardi mai arrivate a Roma

L’assessore regionale al Lavoro Alessandra Zedda l’altro ieri ha comunicato di aver fornito all’INPS i dati necessari a evadere le domande per la cassa integrazione in deroga. Dichiarazioni smentite ieri dalla sottosegretaria allo sviluppo economico del M5S, Alessandra Todde.

Se mal tolleravamo le vuote promesse che fino ad oggi hanno caratterizzato la giunta sardo-leghista guidata da Solinas – dichiara la capogruppo del M5S Desirè Manca – oggi non possiamo proprio tollerare che la presa in giro riguardi migliaia di cittadini sardi che stanno passando notti insonni in attesa dei soldi per poter dare da mangiare ai propri figli. L’assessora Zedda ci spieghi subito com’è possibile che i dati relativi alla Sardegna non siano ancora pervenuti a Roma. Forse questa Giunta non si è resa conto che il lockdown ha messo in ginocchio le famiglie di migliaia di lavoratori, rimasti a casa da un giorno all’altro con bollette, merci, spese, affitti comunque da pagare. Siamo a fine aprile e scopriamo che le domande, che riguardano addirittura il mese di marzo, non sono nemmeno state mai visionate dal Governo.