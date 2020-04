Coronavirus, 60 volontari contro l’emarginazione delle persone.

Selargius risponde all’emergenza Coronavirus con una straordinaria adesione alla campagna lanciata dall’Associazione sarda contro l’emarginazione, a sostegno delle persone anziane, disabili e in condizione di fragilità. Inizialmente una campagna all’insegna della consegna a domicilio di medicinali e della spesa per le persone che non possono uscire di casa. Si è ben presto aggiunta l’iniziativa che prevede la raccolta e la consegna di generi alimentari e di prima necessità per coloro che hanno perso la piena capacità economica per procurarseli in autonomia.

Un punto chiave delle iniziative è la consegna a domicilio: “Nessuna persona – dicono i volontari dell’Asociazione – deve essere esposta durante le code d’attesa per ritiro degli aiuti che in un paese civile sono dovuti”. I volontari tengono a far sapere che il nome e il recapito delle persone è noto solo a chi riceve la richiesta di aiuto e a chi si fa carico delle consegne.

Forte la partecipazione delle cittadine e dei cittadini di Selargius alla campagna per la donazione di alimentari e beni di prima necessità. L’adesione da parte degli esercizi commerciali è stata importante. Con il contributo di circa una ventina di loro, il primo Centro di raccolta di via San Martino 151 ormai non è più sufficiente e si sta provvedendo all’apertura di un secondo Centro di maggiore capienza.

È stata poi stata lanciata una raccolta fondi destinata ad uno specifico “Fondo Emergenza Coronavirus – Selargius” da impiegare per l’acquisto di tutti i beni e servizi necessari ai bambini, agli adulti e agli anziani. L’idea nasce dalla consapevolezza che in una società evoluta nessuno deve essere lasciato indietro. È possibile donare sul Conto corrente dell’Associazione sarda contro l’emarginazione, indicando il codice Iban IT38Q0306944102100000001251 e la causale: “Fondo Emergenza Coronavirus – Selargius” oppure sulla Carta SisalPay con il codice Iban DE06512308004613532554 da una tabaccheria convenzionata e da qualsiasi filiale di Poste italiane e da ogni banca. è possibile donare anche piccole somme e lasciare in bianco la causale.

Con la fine dell’emergenza sanitaria non cesserà automaticamente anche il disagio di una buona fetta di popolazione. Saranno comunicati altri punti di raccolta e sarà pubblicato settimanalmente sulla pagina Facebook “Selargius” il saldo del Fondo Emergenza Coronavirus – Selargius e della Carta SisalPay dedicata.