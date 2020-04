Gravina: “Vogliamo portare a termine il campionato”

Il presidente della FIGC è convinto di concludere il campionato nel momento in cui ci dovessero essere nuovamente le condizioni. Il ministro Spadafora:“Gli allenamenti potrebbero riprendere dal 4 maggio”.

L’emergenza sanitaria ha portato il mondo dello sport a gestire una situazione nuova, imprevedibile. Nonostante non si conoscano ancora i tempi del decorso del virus, il mondo del calcio è sicuro: bisogna chiudere il campionato di Serie A. Un concetto che è stato fortemente ripreso dal presidente della FICG Gravina.

“Il ministro Spadafora conosce il nostro pensiero – continua Gravina – l’idea è concludere le competizioni, in linea con le indicazioni degli organismi internazionali calcistici, ma c’è un bene primario da difendere che è la tutela della salute. Abbiamo chiesto di attuare in tempi rapidi l’avvio delle procedure sanitarie, non appena sarà definito il protocollo, per trovarci pronti per riprendere gli allenamenti in gruppo alla fine del lockdown“.

Tornare in campo? La salute è sempre al primo posto.

“Vogliamo concludere quello che abbiamo iniziato nel rispetto della salute di tutti i protagonisti, per questo siamo a lavoro col governo e con la nostra commissione medica per stilare tutti i protocolli necessari affinché lo si faccia in piena sicurezza“, commenta Gravina.