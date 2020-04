CISOM Gallura: entra nel vivo la campagna “Dona un tablet” in favore degli alunni

In poche ore l’appello del capo gruppo gallurese Macello Losito ha raggiunto centinaia di persone e due di queste, una coppia di coniugi di La Maddalena, ha offerto in dono un moderno tablet che giaceva inutilizzato in un cassetto.

I coniugi offrono un tablet

Dopo le verifiche tecniche e la completa formattazione che lo ha riportato alle impostazioni di fabbrica, il tablet è stato consegnato alla professoressa Alessandra Deleuchi, dirigente dell’Istituto Comprensivo di La Maddalena. Il tablet sarà assegnato a uno studente che fino ad oggi è rimasto fuori dalla distribuzione dei supporti informatici già consegnati dall’istituto isolano ad altri alunni, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili e in vista di una nuova fornitura della quale l’Istituto è in attesa.

La Prof. Deleuchi accetta il tablet

Il CISOM conferma la tipica vocazione al servizio dl prossimo. La campagna “Dona un tablet” è ancora attiva perché ci sono ancora alcuni studenti che non hanno ricevuto un supporto informatico che permetterebbe loro di seguire regolarmente le lezioni online.

Come aderire a “Dona un tablet”?

Per informazioni e donazioni: