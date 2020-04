Arzachena. Al Centro Informagiovani la gestione dei servizi essenziali

Durante il periodo di emergenza per rischio contagio da Coronavirus (Covid19), il ricevimento del pubblico nella sede in via Firenzen n. 2 non è consentito, ma il personale risponderà alle telefonate e alle email negli orari seguenti:

Ricevimento telefonico

Numeri 0789849339 oppure 0789849342

Dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 14:00

Lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00