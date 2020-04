Cagliari: Pellegrini e Walukiewicz tornano a casa

Il club rossoblù ha autorizzato Pellegrini e Walukiewicz a partire per tornare nelle loro città. Una scelta che va in controtendenza rispetto agli altri club di Serie A.

I giocatori stranieri della Serie A piano piano stanno tornando in Italia in vista della possibile ripresa degli allenamenti ad inizio maggio, seppure ci siano alcuni problemi per i rientri (vedi Kessie). Proprio per queste ragioni è risultata molto particolare la partenza nei giorni scorsi di due giocatori rossoblù per ritornare dai loro familiari, riportata da La Gazzetta dello Sport. Stiamo parlando di Luca Pellegrini e Sebastian Walukiewicz.

L’italiano è tornato a Roma, mentre il difensore in Polonia. Quest’ultimo si aggiunge alla lista dei rossoblù all’estero insieme al portiere Olsen, tornato ormai da diverse settimane in Svezia.

Il club non ha comunicato nulla in merito alle possibili date di rientro. Sicuramente i tre giocatori appena torneranno in Sardegna dovranno fare un periodo di isolamento obbligatorio.