A Oristano il Pastificio Cellino dona 3 quintali di pasta

Non si ferma la gara di solidarietà per l’emergenza Coronavirus.

Questa mattina tre quintali di pasta sono stati consegnati dal Pastificio dei fratelli Cellino al Sindaco Andrea Lutzu e all’Assessore Gianfranco Licheri.

La donazione del cospicuo quantitativo di pasta al Comune di Oristano è destinata al centro di raccolta alimentare dello Smart di Torangius per l’approvvigionamento delle associazioni di volontariato che in queste settimane stanno rifornendo le famiglie oristanesi in difficoltà.