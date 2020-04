“Donkey Song”, secondo singolo del progetto “Love Animals”

È dedicato ad un asinello il secondo singolo tratto da Love Animals, il progetto di musica e immagini di Alessandra Celletti e Paola Luciani.

Il matrimonio poetico e surreale tra l’artista e l’asinello è raccontato in musica con dolcezza, ma anche con toni ironici e leggeri.

“Quanto al piccolo video in carta ritagliata per Donkey Song è perfetto, leggero, giocoso, pieno di fantasia “- queste le parole del regista francese Patrice Leconte che da anni segue con attenzione il lavoro della Celletti.

Nell’album la canzone Donkey Song è proposta anche in versione acustica e in una versione remix intitolata “I Say Yes” dove il fatidico “Sì” diventa quasi un allegro e incalzante tormentone.

Su https://vimeo.com/383126558 inserisci la password: Donky20

DONKEY SONG sarà trasmesso venerdì 24 Aprile con la Première di Youtube alle 19:30

LOVE ANIMALS sono sei canzoni d’amore dedicate a sei animali che hanno avuto un ruolo significativo, concreto o simbolico, nella vita della pianista e compositrice, questa volta anche nel ruolo di cantante.

I sei brani del cd si moltiplicano per tre e sono rielaborati anche in una versione remix del tutto “personale” e in versione acustica.

LOVE ANIMALS è disponibile su bandcamp (clicca qui) e su tutte le piattaforme digitali.

Finanziato grazie all’entusiasmo delle persone e ad una campagna di crowdfunding che ha superato ampiamente il traguardo, LOVE ANIMALS è disponibile in un cofanetto di musica e animazioni con un cd e un dvd.

Ma non solo: LOVE ANIMALS è stampato anche in 45 giri in vinile dove sul lato A ci sarà Donkey Song una canzone dedicata ad un matrimonio poetico e surreale con un asinello e sul lato B Kitty Love dedicata a Pedro, un gatto con una storia malinconica ma anche magica.

Donkey Song e Kitty Love prendono forma in due videoclip di animazione grazie alla fantasia di Paola Luciani, artista riconosciuta a livello internazionale per il suo inconfondibile stile poetico e onirico.

BIOGRAFIE

Alessandra Celletti ha dedicato la sua vita al pianoforte, diplomandosi al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma.

Parte quindi da una formazione classica ma chi la conosce un po’ di più sa quanto sia grande anche l’attitudine a sperimentare sempre cose nuove tanto che le sue esperienze si moltiplicano con deviazioni interessanti anche nel campo del rock, dell’avanguardia e dell’elettronica.

Tantissime le collaborazioni con artisti italiani (da Gianni Maroccolo a Claudio Rocchi, ai Marlene Kuntz, a Franco Battiato) e internazionali (tra cui il mitico Hans Joachim Roedelius, pioniere dell’elettronica tedesca con Brian Eno e i Cluster).

Paola Luciani ha conosciuto l’arte del cinema d’animazione nel 1988 al Centro sperimentale di cinematografia di Roma dove si è perfezionata nel 1990 avendo come docente Giulio Gianini ( “La gazza ladra”, candidato nel 1966 all’Oscar).

Dal 1990 ha lavorato regolarmente con studi di animazione coinvolti in produzioni televisive e cinematografiche.

I suoi film, caratterizzati da contenuti poetici e psicologici, sono stati selezionati in importanti festival internazionali. Nel 2012 il film “Island” ha ricevuto due premi per il miglior cortometraggio animato.

