ALDI: richiamata scopa elettrica Easy Home per rischio incendio

In alcuni casi sussiste il rischio che la batteria s’incendi durante la fase di ricarica. ALDI raccomanda di non utilizzare o caricare questo elettrodomestico e di riportarlo al punto di vendita in cui è stato acquistato per ottenere il rimborso.

Nello specifico il prodotto richiamato è la versione della “Scopa elettrica ricaricabile” a marchio Easy Home. L’azienda fa sapere che il difetto è stato individuato in autocontrollo nel sistema di ricarica della scopa.

ALDI, inoltre, raccomanda di staccare la scopa elettrica dalla presa di corrente, di non utilizzarla più e riportarla assieme alla batteria e al suo caricatore nel punto vendita di acquisto per il rimborso.

Per eventuali informazioni, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, contattare il Servizio Clienti ALDI al n° verde +39 800 370 370 (lun-ven 8:30-17:00, sab 8:00-14:00). L’azienda si scusa per il disagio arrecato alla clientela.