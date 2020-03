Sinnai: consegnati appello e firme per la cittadinanza onoraria a Segre

In tale incontro sono state illustrate le ragioni, le motivazioni e il contesto da cui è scaturito l’appello, il cui scopo è di favorire una discussione pubblica, con cui si possano sensibilizzare cittadini e amministratori sulla questione e giungere al conferimento della cittadinanza onoraria di Sinnai alla senatrice Segre.

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre è, oltre a un’azione effettuata per rendere palese con un caldo ideale abbraccio la solidarietà verso la Senatrice, soprattutto un mezzo per raccogliere la condanna di tutti i cittadini contro i metodi violenti con cui si sviluppa il dibattito politico odierno (e non solo) e, di concerto con tanti altri cittadini di molti Comuni, un modo di lanciare un messaggio diffuso ed efficace per fermare il dilagante odio che avvelena le nostre comunità e l’intero Paese e che ha prodotto odio, insulti e minacce che hanno limitato la libertà di una donna di quasi 90 anni, costringendo le istituzioni a metterla sotto scorta per tutelarne l’incolumità.

È un segnale importante per arginare, isolare e attenuare l’odio dilagante che sta avvelenando l’intero Paese, insinuandosi anche nelle comunità come la nostra in cui il rispetto, il dialogo e il confronto sono patrimonio dell’intera comunità e sono vissuti quotidianamente nelle relazioni sociali.

Riconoscendo alle istituzioni e ai singoli Consiglieri e Assessori il proprio ruolo e le relative attribuzioni, prerogative e responsabilità, invitiamo l’amministrazione in carica ad affrontare la discussione nel luogo deputato a ospitare tale discussione, il Consiglio comunale.

Auspichiamo che i singoli consiglieri e le forze politiche, dopo aver sviluppato adeguatamente l’argomento e dopo essersi confrontati, propongano un testo condiviso dal più ampio numero di consiglieri possibile che attribuisca la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Ci appelliamo ai nostri consiglieri e all’intera amministrazione, affinché non perdano l’occasione di mostrare il volto nobile della politica esternando quelle qualità umane e quella capacità di confrontarsi serenamente e lealmente che, oltre ad avvicinare i cittadini alla politica, accrescerebbero la stima dei cittadini verso i propri rappresentanti.

Per leggere l’appello, basta un click qui!