Cagliari: rintracciato un pregiudicato in prova presso una comunità

Il giovane era stato affidato in prova presso una comunità in relazione a un residuo di pena di anni 5 di reclusione per i reati di rapina, detenzione e porto illegale di arma, lesioni, danneggiamento seguito da incendio, furto ed esplosioni in luogo pubblico, commessi a Cagliari e a Quartu Sant’Elena nel 2017.

Il provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari è conseguenza dello stato di irreperibilità di cui il Corona si è reso responsabile a decorrere dal 27 febbraio scorso, dopo avere rubato un’autovettura di proprietà di un’Associazione di Villacidro, senza più fare rientro in comunità. Rintracciato nella giornata di ieri, il Corona, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Uta.