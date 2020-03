Coronavirus: Calvisi, scomparsa Sottufficiali Carabinieri notizia triste

Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa dei Sottufficiali dell’Arma in servizio presso la stazione Carabinieri di Villanova d’Asti (AT) e di Pisogne (BS).

“Alle famiglie del Luogotenente D’Orfeo e del Maresciallo Maggiore Gelmini, al Generale Nistri e a tutta l’Arma dei Carabinieri, rivolgo il mio profondo cordoglio e tutta la mia solidarietà e vicinanza in questo momento di tristezza che vede tutte Forze Armate affrontare con coraggio, spirito di sacrificio e professionalità questa emergenza” – ha concluso Calvisi.