Attualità

Sassari, emergenza COVID-19: il Consorzio Industriale non interrompe i servizi

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e la sua società in house, ASA srl, continueranno a garantire i servizi pubblici di propria competenza attraverso il ricorso al telelavoro, laddove ciò sia possibile, o in presenza, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione. Lo hanno deciso i vertici del Consorzio in ottemperanza ai recenti provvedimenti sul contrasto al COVID-19.