Porto Torres, rinvio referendum: annullato il sorteggio degli scrutatori

L'Ufficio Elettorale comunica l'annullamento del sorteggio per la nomina a scrutatore di seggio per il Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020, previsto per il 9 marzo alle ore 16.00, in seguito al rinvio del referendum stesso a data da destinarsi.