Ortacesus, il Commissario annuncia disinfestazione e sanificazione del centro abitato

Prevista per domani mattina la sanificazione e la disinfestazione del centro abitato di Ortacesus.

A darne notizia il Commissario straordinario del Comune della Trexenta, Francesco Cicero, che chiarisce come gli interventi siano stati previsti in particolare nelle zone più sensibili, come per esempio le case di riposo, e partiranno dalle ore 8.

L’intervento, reso possibile grazie al prezioso contributo della Confraternita religiosa del Santissimo Rosario di Ortacesus, sarà eseguito dalla Protezione Civile “Valenza Marmilla”.

La cittadinanza è invitata a dare la massima collaborazione.