“M’illumino di meno”: il 6 marzo, giornata del risparmio energetico a Castelsardo

La giornata: “M’illumino di meno”

L’edizione del 2020, oltre che al risparmio energetico, è particolarmente dedicata ad aumentare gli alberi, le piante e il verde, intorno a noi.

L’invito, rivolto agli aderenti, è quindi quello di piantare un albero perché questi, nutrendosi di anidride carbonica, sono lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell’aumento dei gas serra nell’atmosfera terrestre e, quindi, dell’innalzamento delle temperature.

Perché piantare un albero?

Inoltre, gli alberi e le piante emettono ossigeno, filtrano le sostanze inquinanti, prevengono l’erosione del suolo e regolano le temperature. Sono perciò “meravigliose macchine” atte a invertire il cambiamento climatico.

Il comune di Castelsardo fa proprio l’appello lanciato da Caterpillar e Radio2, rivolto a comuni, scuole, aziende, associazioni e privati, di piantare tutto quello che si può coltivare, su un balcone, sul davanzale, in giardino, in campagna, ovunque.

L’iniziativa

Pertanto, l’Amministrazione Comunale consegnerà, alla ripresa delle attività scolastiche, a tutti i 135 piccoli alunni delle scuole dell’infanzia, sia pubbliche sia paritarie, una pianta, messa a disposizione dall’Agenzia Forestas, e inviterà ogni bambino a piantarla e a seguirne la crescita.

Verranno distribuite piante di corbezzolo, mirto, lentischio e fillirea.

L’obiettivo della giornata è quello di piantare un totale di 500.000 alberi in tutta Italia, per aiutare a mitigare il riscaldamento climatico e a salvare il pianeta. Nelle ore serali/notturne, si provvederà inoltre allo spegnimento dei fari che illuminano la Torre di Frigiano, uno dei monumenti simbolo di Castelsardo, sia per ricordare a tutti l’obiettivo della giornata, sia, come gesto simbolico, per promuovere il risparmio energetico.