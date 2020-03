Luigi Accardo: dal 21 marzo, sarà online il nuovo video del clavicembalista sardo

Domani, 21 marzo, data in cui si celebra la Giornata Europea della Musica Antica, esce sul web il nuovo video del clavicembalista cagliaritano Luigi Accardo, inteprete della Suite II in F Dur HWV 427 di Georg Friedrich Händel, considerato – insieme a Johann Sebastian Bach – la punta di diamante della musica barocca e uno tra i più grandi compositori di tutti i tempi.

Il videoclip

Per l’occasione il musicista ha scelto Cagliari e i suoi più bei scorci per accompagnare la sua interpretazione. Girato a gennaio nel 15° piano del Thotel, il videoclip, diretto da Federico Branca, vede in scena, oltre ad Accardo, l’attrice cagliaritana Elisa Pistis che veste i panni di una curiosa ascoltatrice la quale, una volta giunta in sala, scopre di essere l’unico pubblico presente.

L’adagio proposto nel video è il primo movimento, di quattro, di una suite dedicata al clavicembalo. Händel pubblicò il primo volume di Suite per tastiera a Londra nel 1720, dopo che l’anno precedente la stessa raccolta venne pubblicata, senza il suo permesso, ad Amsterdam. In questo modo il grande compositore riuscì a proteggerne i diritti d’autore.

Luigi Accardo

Luigi Accardo è nato a Cagliari nel 1985. Si è diplomato, con Rosabianca Rachel, in Pianoforte presso il Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari e in Clavicembalo, con Paola Poncet, presso il Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza. Ha conseguito, sempre presso il Conservatorio di Piacenza, il Diploma Accademico di II Livello (master) in Clavicembalo e tastiere antiche, e il diploma Accademico di II livello in Musica da Camera, entrambi col massimo dei voti.

Ha frequentato masterclass e corsi di perfezionamento, con maestri quali Cristine Schornsheim, Olivier Baumont, Carmen Leoni, Pierre Hantai. Ha conseguito – con il massimo dei voti e la lode – la laurea di I livello in Etnomusicologia presso il Conservatorio di Cagliari e la laurea magistrale in Musicologia, con una tesi sui canti tradizionali della Settimana Santa di Bonnanaro, presso la Facoltà di Musicologia di Cremona.

Si è esibito in numerosi festival e rassegne in Italia e in Europa.

Ha registrato per Arcana (Outhere Music) il CD “Santo Lapis – La stravaganza & 12 Harpsichord Sonatas”, in cui sono contenute 12 sonate e una Stravaganza, registrate e pubblicate per la prima volta, del compositore bolognese Santo Lapis. Il disco è stato recensito con il massimo dei voti sulle prestigiose riviste “Amadeus” e “Musica”.

Nel 2013 ha fondato, insieme al musicista veronese Enrico Bissolo, il “Daccapo – Italian Harpsichord Duo”, ensemble musicale impegnato nella realizzazione del repertorio originale per due clavicembali. Il duo ha pubblicato due cd – The Bach’s Court in Leipzig (The Harpsichord Lordship), uscito nel Febbraio 2015 con Stradivarius (Milano) e “Les Nations” di François Couperin, nel 2018 sempre con Stradivarius. Il duo collabora con i videomaker ARTCAM di Verona, realizzando videoclip musicali basati su personali trascrizioni dei grandi autori del barocco italiano.

É il clavicembalista dell’ensemble “Quartetto Vanvitelli”. Il gruppo ha pubblicato un cd (Arcana) contenente le sonate inedite per violino e basso continuo dall’opera VIII di Michele Mascitti.

È il clavicembalista dell’ensemble “Accademia d’Arcadia”, diretto da Alessandra Rossi, con cui ha registrato il disco “Celesti Fiori”, contenente motetti del veneziano Alessandro Grandi (Outhere Records). È il clavicembalista dell’ensemble “Articoolazione”, con cui ha registrato un CD di cantate inedite della scuola napoletana del Settecento, pubblicato dall’etichetta Arcana (Outhere Music) , dal titolo “Frangi Cupido i Dardi”. Ha inciso con il chitarrista Francesco Molmenti, le sei trio sonate per organo di J.S. Bach, trascritte per chitarra e clavicembalo (Dynamic, Italia).

Si occupa di tastiere elettroniche e synth a tastiera. Ha suonato in numerose band e progetti, e si è esibito in Italia, in Svizzera e in Francia. Ha scritto le musiche e registrato tre cd inediti: Starbynary – Dark Passenger, BakerTeam Records, 2014; Starbynary – Divina Commedia, Inferno, Revalve Records, 2017; Starbynary – Divina Commedia, Purgatorio, Art Gates Records 2019. Ha registrato due assoli di tastiera per il disco del musicista argentino Ivan E. Silva (Chronopolis, 2014).

Sul versante musicologico, partecipa ad un progetto di ricerca incentrato sullo studio delle Celebrazioni musicali Cagliaritane del 1937.

Elisa Pistis

Elisa Pistis, attrice e autrice di vari testi teatrali. Laureata in Beni culturali all’Università di Cagliari, si diploma come attrice all’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e si forma come autrice frequentando il Master di Drammaturgia e Sceneggiatura della Silvio D’Amico di Roma.

Lavora sia come freelance scrivendo e mettendo in scena i propri progetti, sia collaborando con diverse compagnie in Italia. È interprete, doppiatrice e autrice per la RAI e lavora per alcune case editrici per la registrazione di audiolibri.

Negli ultimi due anni sta girando l’Italia con una rielaborazione tutta al femminile di Mistero Buffo di Dario Fo, che ha portato fino in Giappone; partendo da questo progetto, è stata chiamata a partecipare ad un TEDxWomen a Zurigo nel dicembre 2019.

Federico Branca classe 1976, compositore, producer e videomaker, si laurea a pieni voti in Musica e Nuove Tecnologie al Conservatorio di Cagliari. Questa esperienza l’ha portato a partecipare a vari festival di musica elettroacustica, sia con performance dal vivo che con composizioni audiovisive ( Spaziomusica – Music in Touch – Suona Francese Acusmatica in Movimento – Segnali – Le Forme del Suono – Polline – Contemporary ) e a realizzare il suo primo videoclip “It’s just elapsing Time” che ha dato il via all’espressione artistica a cui, tutt’oggi, Federico dedica più tempo : il videomaking.