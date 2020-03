Giagoni (Lega): solidarietà all’Agente di Polizia Locale vittima di insulti

Un attacco che fa doppiamente rabbia in questo momento tanto particolare e delicato. A mio avviso, infatti, non solo risulta essere inaccettabile appurare che nel 2020 esistano ancora persone con una visione così ristretta e misogina della figura femminile ma altrettanto inaccettabile è il voler screditare una rappresentare delle forze dell’ordine garante oggi più che mai della nostra sicurezza.

A lei e tutte le donne e uomini in divisa non possiamo che dire grazie oggi per il vostro indispensabile contributo, a chi ancora risulta essere ancora a retaggi indegni solo commiserazione.