Follia supermercati, l’appello: “Non correte a fare la spesa, non ha senso e violate il decreto”

ROMA – Non è prevista la chiusura di negozi di generi alimentari e non c’è nessun rischio che l’approvvigionamento non sia garantito. Ragion per cui: non ha nessun senso correre in queste ore al supermercato per fare scorta. Anzi, così non si fa altro che agevolare la diffusione dei contagi, visto che si creano pericolosi assembramenti.