Emergenza Coronavirus: chiusi al pubblico gli uffici comunali di Tortolì

Gli uffici comunali sono chiusi al pubblico, continueranno la loro attività ma saranno raggiungibili:

È stata disposta la chiusura della biblioteca comunale. Sono sospese le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile.

Si ricorda, come da decreto, che è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. I bar e ristoranti potranno rimane aperti dalle 6 alle 18 con il divieto di servizio al bancone e obbligo di rispetto della distanza minima di almeno un metro.

Gli spostamenti da un Comune all’altro devono essere giustificati da comprovati motivi di lavoro o salute/assistenza. L’autocertificazione è scaricabile anche dal sito istituzionale cliccando qui.

Evitare il più possibile gli spostamenti all’interno del territorio comunale se non per motivi di prima necessità: lavoro, salute, spesa.

Obbligo di autoisoamento e reperibilità e anche per i non residenti che si sono trasferiti in Sardegna prima dell’8 marzo.

Le nuove disposizioni del Presidente della Regione con l’ordinanza 5/20 impongono a chiunque sia arrivato in Sardegna nei 14 giorni precedenti al 9 marzo l’obbligo di isolamento domiciliare e denunciare alle autorità sanitarie il luogo dove si può essere, in qualunque momento, rintracciati.

Devono autocertificare la propria presenza compilando il modulo che trovate qui. Ulteriori dettagli qui.

Dpcm 8 marzo 2020 integrale qui.