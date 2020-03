Ex Ilva: Palombella (Uilm): “Accordo è una separazione consensuale, nessuna certezza su futuro”

“L’accordo tra ArcelorMittal e i Commissari straordinari dell’ex Ilva risolve solamente il contenzioso legale ma non dà risposte sui nodi principali della drammatica vicenda degli stabilimenti del Gruppo. L’intesa è una separazione consensuale, frutto esclusivamente del lavoro dei legali delle due parti che hanno prodotto questo grande e articolato compromesso”. Così Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, dopo la firma dell’accordo tra Commissari Ex Ilva e ArcelorMittal.

“I rappresentanti legittimi – dichiara il leader Uilm – ovvero i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali, non hanno, per ovvie ragioni, potuto esprimere alcun giudizio perché si è trattato di un negoziato che aveva come unico scopo quello di risolvere il contenzioso legale”.

“A novembre – sottolinea – ArcelorMittal aveva presentato una richiesta di recesso e oggi con la firma di questo accordo è riuscita a ottenere il risultato, solamente posticipato di alcuni mesi”.

“Non siamo disponibili – conclude – ad avviare una trattativa i cui termini sono stati prestabiliti. Siamo nettamente contrari alla scelta di esuberi strutturali e pretendiamo il rispetto dell’unico piano ambientale, industriale e occupazionale che noi abbiamo, con grande fatica, sottoscritto e che ha avuto il consenso del 93% dei lavoratori: l’accordo del 6 settembre 2018”.