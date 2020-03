Emergenza covid-19 – Misure straordinarie sui tributi a Sorso (SS): stanziati 60.000 €

Dopo l’approvazione di lunedì scorso in Consiglio comunale dello schema di bilancio di previsione, già adottato dalla Giunta il 26 febbraio e che prevedeva, per l’esercizio in corso, diversi interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione quali:

la rimodulazione a partire dall’esercizio 2020 della TARI sulla prima casa in funzione del reddito familiare appannaggio dei nuclei familiari aventi ISEE minore o uguale ad € 3.000, per i quali è stato previsto uno stanziamento a carico del bilancio comunale pari ad € 30.000,00; la realizzazione di un Centro di Aggregazione Sociale in grado di dare risposte alla grave emergenza della solitudine e dell’emarginazione e di favorire l’integrazione sociale; l’esenzione totale per tutti gli utenti che ne usufruiscono dal pagamento del servizio scuolabus;

oltre al susseguirsi di iniziative e servizi già attivati dall’Amministrazione comunale in soccorso dei nostri concittadini in difficoltà di fronte alle ripercussioni derivanti dall’osservanza delle via via sempre più rigide misure di contenimento del contagio da Covid-19, fortemente limitanti e impattanti sulla persona oltre che per la limitazione delle libertà individuali anche per l’aggravio del disagio sociale ed economico che ne consegue, quali:

il servizio di ritiro e consegna a domicilio gratuito delle ricette mediche, dei medicinali e dei generi di prima necessità, rivolto a persone che esprimono difficoltà negli spostamenti da casa, sempre attivo con richiesta diretta al numero di pronto intervento della compagnia Barracellare – 3488702836 oppure chiamando ai numeri: 800065510, 0795620890 e 3476334372 della Croce Rossa Italiana; l’iniziativa #spesaacasa avviata in accordo con le attività produttive aderenti e che ha portato alla creazione di un database, sempre in aggiornamento, con l’elenco di tutti gli operatori commerciali che offrono alla cittadinanza la possibilità di acquistare beni di prima necessità da casa, con consegna a domicilio, riducendo così al minimo gli spostamenti, gli assembramenti e le code agli ingressi (l’elenco degli operatori è a disposizione della cittadinanza al seguente link: https://bit.ly/2JdhJBe il servizio di sostegno psicologico gratuito orientato ai cittadini che ne sentano la necessità, offerto da esperti psicologi incaricati dall’Amministrazione comunale. Servizio garantito oltre che telefonicamente anche in videochiamata e via Skype, a partire da lunedì 16 marzo fino al superamento dell’emergenza, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: ore 9.00/12.00 e ore 15.00/18.00, accessibile a tutti prenotando la consulenza online ai seguenti indirizzi mail: stefaniafais@hotmail.it o r.talu@portapertaonus.it (per chi non disponesse di un indirizzo mail sono attivi anche i seguenti numeri di telefono: il num. 3498205235 al quale risponde la psicologa Dott.ssa Stefania Fais e il num. 3450581256 al quale risponde la psicologa Dott.ssa Roberta Talu); il servizio di raccolta segnalazioni di violenza domestica, fenomeno purtroppo in incremento a causa della convivenza forzata imposta dell’emergenza Covid-19, fruibile con una semplice segnalazione compilando un modulo che garantirà l’anonimato disponibile al seguente link: https://forms.gle/cEhS9rG8eog492M26

e di altre iniziative rivolte più nello specifico a contrastare la diffusione del virus quali la sanificazione di tutte le strade del nostro centro urbano e degli uffici pubblici, durante la seduta di oggi, 26 marzo, la Giunta riunitasi nella Residenza comunale ha approvato ulteriori e importanti provvedimenti a sostegno della popolazione e delle attività produttive.

Sono stati infatti deliberati due schemi di convenzione da sottoscrivere rispettivamente con l’associazione di volontariato ANTEAS e con quella del Gruppo di Volontarie Vincenziane di San Pantaleo, per mezzo della quali, grazie all’erogazione di appositi contributi concessi dall’Amministrazione comunale, le due associazioni provvederanno a incrementare l’acquisto e la consegna di pacchi alimentari, di bombole del gas e il pagamento delle bollette a favore delle famiglie in grave disagio economico.

Sempre nella seduta di oggi, inoltre, l’organo esecutivo ha provveduto a stanziare € 50.000,00 su tre appositi capitoli in capo alla protezione civile per l’acquisto di beni di prima necessità, servizi e attrezzature utili a sostenere la popolazione durante il difficile momento che la Comunità sta attraversando.

Ulteriori € 10.000,00 euro sono stati stanziati infine a copertura finanziaria della misura che prevede che, per il periodo di chiusura delle attività imposto dai vari decreti e ordinanze in vigore, la TOSAP non sia dovuta da parte delle attività obbligate alla chiusura.

Tra gli altri provvedimenti adottati questa mattina dalla Giunta vale la pena ricordare ancora i seguenti: